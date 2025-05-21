О волонтёрском движении в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное

20:37, 21 мая 2025, ПАИ

Врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 21 мая.

Главное из эфира:

– в Псковской области в проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» задействовано более 600 волонтёров, уже собравших около 6 000 голосов жителей. Они помогают жителям проголосовать за объекты благоустройства. Все волонтёры обеспечены планшетами с доступом в интернет;

– волонтёры работают во всех муниципалитетах Псковской области, узнать их можно по накидкам с символикой проекта. Лидерами по сбору голосов являются Невельский, Островский и Псковский районы;

– в Псковской области официально зарегистрировано около 20 тысяч волонтёров на платформе «Добро.РФ». Но на самом деле добровольцев в регионе больше: «Эта цифра достаточно размыта. По моему ощущению, практически каждый человек у нас в Псковской области так или иначе вовлечён в волонтёрство»;

– волонтёры сегодня – это не только школьники и студенты, получающие дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность участия в федеральных мероприятиях. Волонтёрами становятся и пенсионеры: «Особенно радуют наши бабушки, пенсионеры. Они живут по расписанию, выделяют по два-три часа на добрые дела»;

– обратиться за помощью волонтёра можно из любого муниципалитета Псковской области, заявки принимают на официальных ресурсах центра добровольчества или напрямую на улице Конной, 2 в Пскове;

– региональный центр молодёжи переполнен: на его площадках проходит по четыре мероприятия в день, здание востребовано на 100 %, мест в гардеробе не хватает: «Работаем семь дней в неделю с 9:00 и до последнего клиента»;

– в Псковской области открыли первый в России православный центр добровольчества «Путь добра» в Печорах. «Наш опыт уже взят на вооружение, аналогичные центры планируют создавать в других субъектах России»;

– в Псковской области стартовал проект «Рождённое Знамя на Псковской земле»: в его рамках регион принимает 2,5 тысячи молодых людей со всей России. Они посещают Псков, Печоры, Идрицу и Самолву. У ребят насыщенная патриотическая и культурная программа;

– псковичи тоже могут участвовать в аналогичных поездках по стране – по одному разу в год – за счёт Росмолодёжи: «В течение 10 лет можно бесплатно побывать в 10 разных регионах страны»;

– молодёжные проекты из Псковской области успешно заявляют о себе на федеральном уровне, становясь победителями конкурса Президентского фонда культурных инициатив и получая индивидуальные гранты Росмолодёжи: «Это проекты, которые родились в Доме молодёжи, на форумах, на встречах, и теперь они воплощаются в жизнь»;

– победителями становятся как культурные и творческие инициативы (фестивали, мастер-классы, театральные лаборатории), так и социально значимые проекты, от патриотических акций до образовательных форматов и медиашкол. «Очень радует, что наши ребята не боятся выходить за рамки региона и побеждают в конкурсах Росмолодёжи. Это значит, что потенциал огромный»;

– комитет по молодёжной политике оказывает поддержку авторам заявок: помогает оформить документы, проводит тренинги проектного мышления и защиты идей: «Мы заинтересованы, чтобы таких побед становилось больше. И делаем всё, чтобы молодёжь чувствовала поддержку, от идеи до реализации».