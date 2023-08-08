Ремонт участка дороги в Печорском районе завершается

20:39, 08 августа 2023, ПАИ

Близки к финалу работы по приведению в порядок двухкилометрового участка автодороги Неёлово – Кудина Гора – Печоры. Об этом ПАИ сообщила газета «Печорская правда».

Подрядчику, которым является «Псковавтодор», осталось укрепить обочины, благоустроить остановочные и посадочные площадки, восстановить искусственные неровности и нанести дорожную разметку. Уже выполнены восстановление асфальтобетонного покрытия на проезжей части, в заездных карманах и на съездах, ремонт водопропускных труб, замена бортового камня, а также построен тротуар.

Данный участок проходит по улице Заводской и через микрорайон Майский в Печорах. Дорога обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта, а также является вторым маршрутом к Псково-Печерскому монастырю. Работы выполняет «Псковавтодор», их стоимость – более 43 млн рублей, средства выделены из областного бюджета.

Срок окончания ремонта – декабрь 2023 года, однако все работы планируется завершить уже в августе, до начала празднования 550-летия Печор и Псково-Печерского монастыря.

Добавим, что ремонт проводится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».