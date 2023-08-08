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Общество

Верхолинская основная школа готова к приёму детей

Глава Псковского района Наталья Фёдорова побывала с рабочей поездкой в Верхолинской основной школе, которая является филиалом Писковской средней общеобразовательной школы. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

  • Верхолинская основная школа
    Фото: Наталья Федорова
  • Верхолинская основная школа
    Фото: Наталья Федорова
  • Верхолинская основная школа
    Фото: Наталья Федорова
  • Верхолинская основная школа
    Фото: Наталья Федорова
  • Верхолинская основная школа
    Фото: Наталья Федорова
  • Верхолинская основная школа
    Фото: Наталья Федорова
  • Верхолинская основная школа
    Фото: Наталья Федорова
  • Верхолинская основная школа
    Фото: Наталья Федорова

Здесь обучается 60 учеников. В маленькой сельской школе созданы достойные условия для образования детей:

  • светлые классы, в которых проведён ремонт и расставлено оборудование;
  • уютная столовая, где всегда готовят вкусно и по-домашнему;
  • отремонтированный спортивный зал в хорошем состоянии.

В школе также размещается группа детского сада, которую посещает 18 воспитанников. Групповые помещения​ укомплектованы​ спортивным оборудованием, большим количеством игрушек и развивающими играми. Школа уже готова к приёму детей. Проведён текущий ремонт, закуплены учебники. Учителя готовятся к началу учебного года.

Визитной карточкой Верхолинской школы является собственный огород. Школа окружена многочисленными клумбами с цветами, за которыми заботливо ухаживают дети вместе с учителями.

«Приятно, когда видишь такое отношение к школе, к благоустройству территории. Коллектив​ трудолюбивый, ответственно относится к своей работе. Молодцы! Так держать!» – отметила глава района.

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