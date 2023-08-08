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Следовавший рейсом Москва – Минск самолёт совершил экстренную посадку из-за недомогания у ребёнка

Самолёт «Белавиа», следовавший рейсом Москва – Минск, экстренно сел в Витебске из-за недомогания у ребёнка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя аэропорта Витебск Сергея Руриса.

«На борту самолёта «Белавиа», летевшего из Москвы в Минск, произошла экстренная ситуация – недомогание у ребёнка. Командир воздушного судна вышел с нами на связь, попросил аварийную посадку, – сказал Рурис, чьи слова приводит агентство БелТА. – В течение 15 минут мы обеспечили посадку, вызвали медицинскую помощь». Ребёнка забрала скорая.

Экипажу оказали необходимую помощь в дозаправке воздушного судна, и самолёт отправился дальше по маршруту.

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