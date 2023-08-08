ФОТО. Стадо оленей в Себежском национальном парке
Фотографии оленей из национального парка «Себежский» прислал Дмитрий Федорако. Они опубликованы в газете «Призыв» в рубрике «Таланты земли Себежской».
«Вот такие красавцы повстречались на подъезде к национальному парку «Себежский». Целое стадо оленей и пятнистых, может быть голов 30, паслось рядом с дорогой, не боясь проезжающих машин», – подписал фотографии автор снимков.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
08 августа 2023
Более 200 псковских предпринимательниц принимают участие в бизнес-акселераторе Lady007