Обмен опытом произошёл в Пскове между профсоюзами регионов СЗФО

23:15, 08 августа 2023, ПАИ

В Пскове во вторник, 8 августа, состоялась рабочая встреча представителей профсоюзов регионов Северо-Западного федерального округа, профсоюза работников связи России, а также руководителей исполнительных органов региона, областных организации связи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

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От имени правительства области всех собравшихся поприветствовал заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин. Он отметил, что правительство Псковской области уделяет особое внимание развитию связи и информационных технологий.

«В рамках госпрограммы «Развитие информационного общества» получают поддержку проекты телекоммуникации. В этом году для операторов связи, участвующих в программе, введена налоговая льгота. Она позволит возмещать часть инвестиций, направленных на развитие связи в регионе», – обратил внимание Александр Серавин.

Также вице-губернатор отметил роль профсоюзных организаций в вопросе привлечения кадров в сферу связи. Он выразил уверенность, что в рамках рабочей встречи специалисты выстроят конструктивный диалог, плодотворно обменяются опытом.

Председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов также поприветствовал участников рабочей встречи: «Нам есть о чём поговорить, тем более в рамках Года укрепления и развития социального партнёрства, который объявила Федерация независимых профсоюзов России. Обсудим всё то, с чем мы идём к каждому члену профсоюза, что помогает нам мотивировать специалистов».

Участники рассмотрели взаимодействие в рамках федерального отраслевого соглашения, утверждённого Минцифры России, общественной организацией «Профсоюз работников связи России», Роскомнадзором.

Также специалисты обсудили направления совместной деятельности, поделились опытом заключения коллективных договоров в организациях, создания первичных профсоюзных организаций.

С кратким докладом выступил руководитель управления цифрового развития и связи правительства области Виталий Рахманов. Он остановился на кадровом вопросе и ранее озвученной мере поддержки операторов связи.

Председатель регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова в свою очередь рассказала об активной работе в регионе по заключению коллективных договоров.

В завершение Псковский областной профсоюз представил потенциал региона в организации оздоровительного отдыха на базе существующих санаториев.