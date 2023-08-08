Псковичи стали чаще жаловаться на укусы ос

23:38, 08 августа 2023, ПАИ

Псковичи стали чаще жаловаться на укусы ос, передаёт корреспондент «Первого Псковского».

Сыну псковича Николая Маслова повезло: покраснение и зуд – одни из безобидных последствий укуса осы. Из более серьёзных – крапивница и отёк Квинке.

«Были на даче. Слышали, ребёнок заплакал. Подбежали – оказывается, укусила оса. Палец распух, покраснел, но благо всё обошлось», – поделился Николай.

«Крапивница проявляется тем, что на теле появляются огромные красные пятна, которые сливаются. Отёк Квинке чаще всего проявляется отёком в области шеи, набухает язык, становится трудно дышать, появляется липкий холодный пот», – уточняет заведующая терапевтическим отделением подразделения № 3 Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева.

При такой симптоматике необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. Уже на месте специалисты снимут острое состояние.

«Если человек задыхается, естественно, нужно обеспечить проходимость дыхательных путей, нужно ввести соответствующие препараты, которые снизят отёк гортани. Если это отёк периферический, то, естественно, вводятся препараты, которые снижают аллергическую реакцию», – разъяснил главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков.

Но даже если укус осы не доставил серьёзного дискомфорта, врачи всё равно рекомендуют принять профилактические меры.

Первое, что нужно сделать, – это промыть укус любым антисептиком: хлоргексидином, фурацилином, перекисью водорода. Ни в коем случае не выдавливать яд, потому что это будет ещё больше усиливать его распространение по мягким тканям. Дальше приложить холод и желательно выпить антигистаминный препарат.