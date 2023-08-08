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Общество

Минтруд предложил выплатить блокадникам по 50 тысяч рублей

В связи с 80-летием освобождения Ленинграда от фашистской блокады гражданам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда», в конце 2023 – начале 2024 года выплатят 50 тысяч рублей. Соответствующий проект указа президента, подготовленный Минтрудом, проходит общественное обсуждение. Об этом сообщила «Российская газета».

Отмечается, что единовременную выплату получат граждане России, постоянно проживающие на территории нашей страны, а также в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, – всего 62 598 человек.

Общие расходы на единовременную выплату составят 3,1 млрд рублей. Средства выделят из резервного фонда правительства.

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