Жителя Дедовичей осудили за хранение крупного размера наркотиков

08:03, 09 августа 2023, ПАИ

Житель Дедовичей незаконно приобрел наркотики и хранил их в своем сапоге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

В суде установлено, что в марте 2023 года местный 43-летний житель незаконно приобрел за 8000 рублей наркотическое средство массой 1,61 грамма, что является крупным размером.

Затем он привез домой незаконно приобретенное наркотическое средство и спрятал его в кирзовый сапог, обутый на нем, тем самым незаконно хранил его без цели сбыта до момента его обнаружения сотрудниками полиции.

По данному факту мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 228 УК РФ.

Приговором суда он признан виновным в совершении вышеуказанного преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 3 месяца условно с испытательным сроком 3 года.