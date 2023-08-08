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Происшествия

Жителя Дедовичей осудили за хранение крупного размера наркотиков

Житель Дедовичей незаконно приобрел наркотики и хранил их в своем сапоге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

В суде установлено, что в марте 2023 года местный 43-летний житель незаконно приобрел за 8000 рублей наркотическое средство массой 1,61 грамма, что является крупным размером.

Затем он привез домой незаконно приобретенное наркотическое средство и спрятал его в кирзовый сапог, обутый на нем, тем самым незаконно хранил его без цели сбыта до момента его обнаружения сотрудниками полиции.

По данному факту мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 228 УК РФ.

Приговором суда он признан виновным в совершении вышеуказанного преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 3 месяца условно с испытательным сроком 3 года.

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