Российские дворы планируют оборудовать для реабилитации инвалидов

08:18, 09 августа 2023, ПАИ

В России планируется обновить свод правил для развития безбарьерной среды. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минстрой и Федеральный центр нормирования и стандартизации (ФАУ «ФЦС»).

Застройщики уже на стадии проектирования домов и дворов должны будут закладывать возможности для реабилитации инвалидов.

«Актуализация документов направлена на создание доступной, комфортной и безопасной среды для маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями здоровья», – сказал замглавы Минстроя Сергей Музыченко.

На данный момент подготовлены изменения к требованиям проектирования новостроек, социального жилья, общежитий, гостиниц и других зданий. В документ предлагается включить понятие «реабилитационный потенциал придомовой территории» и необходимые требования в этой части.

Также разработаны обновления к требованиям организации рабочих мест для инвалидов.

Как пояснил директор ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин, в проект включат требования к оборудованию систем оповещения, двусторонней связи и вызова экстренной помощи на рабочих местах при ЧС и иных нештатных ситуациях.

«Изменения подготовлены с учетом дифференциации потребностей незрячих и слабовидящих, глухих и слабослышащих, а также людей с особенностями ментального развития», – сказал он.