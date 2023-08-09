Четыре улицы капитально отремонтируют в Пскове
Четыре улицы капитально отремонтируют в Пскове до 2025 года. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.
«Подписан контракт на капитальный ремонт улиц Полковой, Нововойсковой, Войсковой и Красноармейской набережной. Общая протяженность объекта – более 4,5 км», – отметил он.
Будут выполнены переустройство инженерных сетей, устройство водопропускных труб, замена дорожной одежды, устройство тротуаров и освещения, озеленение.
Подрядная организация приступит к ремонту уже в этом году. Выполнить все работы подрядчик должен до 18 августа 2025 года.
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