Новый забор установят у школы № 3 в Пскове

09:34, 09 августа 2023, ПАИ

Новый забор появится у школы № 3 в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы со ссылкой на депутата Григория Стороненкова.

«На эти цели из городского бюджета будет выделено около двух миллионов рублей. Завершить работы по установке ограждения планируется до 31 августа», – подчеркнул городской парламентарий.

Добавим, в настоящее время ведутся работы по демонтажу старого забора.