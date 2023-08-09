Ведущие псковские пульмонологи проведут бесплатный приём в Великих Луках

13:31, 09 августа 2023, ПАИ

Бригада врачей-пульмонологов Псковской областной инфекционной клинической больницы приедет в Великие Луки 19 августа, сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте». Возглавит команду медиков главный внештатный специалист области, главный врач учреждения Анастасия Повторейко.

Отмечается, что на консультацию к ведущим специалистам смогут попасть и взрослые, и дети абсолютно бесплатно. Приём будет проходить в филиале «Великолукский» по адресу: Октябрьский проспект, 127.

«Рекомендуем обратиться за помощью, если вы имеете показания или жалобы респираторного характера. В филиале инфекционной больницы есть всё необходимое оборудование, чтобы принять пациентов с тяжёлыми респираторными патологиями или сложными диагностическими ситуациями. Дополнительные методы исследования позволят уточнить диагноз и назначить эффективное лечение», – поясняют специалисты.

Запись на приём осуществляется по единому многоканальному телефону информационного центра в Пскове: 8 (8112) 29-41-22 (с 9:00 до 19:00, ежедневно).

Начало приёма в 9:00. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.