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ФК «Псков» сыграет сегодня свой первый домашний матч после кубковой игры

Футбольный клуб «Псков» сыграет домашний матч против СШ-2 ВО «Звезда» в рамках чемпионата Северо-Западного федерального округа. Игра начнётся на стадионе «Машиностроитель» сегодня в 19:00. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер по селекционной работе ФК «Псков» Игорь Сурин.

Фото здесь и далее: Андрей Лупанов

До игры псковичи располагаются на третьем месте в таблице и отстают от лидера на восемь очков, имея один матч в запасе. Встреча первого круга против «Звезды» закончилась со счётом 1:2 в пользу псковичей, оба гола тогда забил Всеволод Фёдоров.

«В воскресенье у нас тренировки не было, потому что поздно приехали из Петрозаводска, – рассказал Игорь Сурин. – В понедельник провели тренировку в поддерживающем режиме, а вчера уже была предыгровая».

Также тренер отметил, что весь состав «Пскова» подходит к игре без травм. В конце прошлого матча выскочило плечо у центрального полузащитника Александра Алексеева, из-за чего ему пришлось замениться. Но уже к сегодняшней игре он готов появиться на поле.  

Кроме того, Игорь Сурин рассказал о предстоящем сопернике псковичей: «Команда молодая, играющая. Во втором круге прошлого сезона нам здесь было с ними непросто. Да и в первом круге этого сезона они дали бой приличный. Единственная проблема этой команды, как мне кажется, молодость и, наверное, не хватает им физических кондиций. Вторые таймы они слабее проводят. Но команда играющая, интересная, и легко точно не будет. Нам надо сокращать отставание от «Севера», нельзя терять очки. Настраиваемся только на положительный результат».

«Приглашаем болельщиков на стадион. Ребята к хорошему быстро привыкают, поэтому надеюсь, что после кубковой игры на этот матч придёт достаточное количество зрителей», – подытожил тренер по селекционной работе.

Напомним, что последнюю домашнюю игру ФК «Псков» провёл против «Луки-Энергия» в рамках Кубка России по футболу.

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