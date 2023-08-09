Новое оборудование появилось в Пореченском библиотечно-досуговом центре Великолукского района

13:21, 09 августа 2023, ПАИ

Пореченский библиотечно-досуговый центр приобрёл новое оборудование, пишет газета Великолукского района «Наш путь».

В 2022 году центр был признан лучшим муниципальным сельским учреждением культуры по направлению «Культурно-досуговая деятельность».

Из федерального бюджета центру была предоставлена субсидия в размере 100 тысяч рублей на улучшение материально-технической базы.

На эти средства сотрудники учреждения приобрели цветной принтер, ноутбук, галогенные лампы для освещения сцены и светодиодный проектор для дискотек.

«Всё это стало прекрасным подарком для работников Пореченского библиотечно-досугового центра, а значит, и для его посетителей, досуг которых станет ещё разнообразнее», – подчеркнули в газете.