Новое оборудование появилось в Пореченском библиотечно-досуговом центре Великолукского района
Пореченский библиотечно-досуговый центр приобрёл новое оборудование, пишет газета Великолукского района «Наш путь».
В 2022 году центр был признан лучшим муниципальным сельским учреждением культуры по направлению «Культурно-досуговая деятельность».
Из федерального бюджета центру была предоставлена субсидия в размере 100 тысяч рублей на улучшение материально-технической базы.
На эти средства сотрудники учреждения приобрели цветной принтер, ноутбук, галогенные лампы для освещения сцены и светодиодный проектор для дискотек.
«Всё это стало прекрасным подарком для работников Пореченского библиотечно-досугового центра, а значит, и для его посетителей, досуг которых станет ещё разнообразнее», – подчеркнули в газете.
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