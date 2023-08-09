Студенты ПсковГУ стали участниками четвёртого заезда форума «Истоки»

12:01, 09 августа 2023, ПАИ

Студенты и преподаватели ПсковГУ стали участниками четвёртого заезда Молодёжного историко-культурного форума «Истоки» платформы «Росмолодёжь.События», который стартовал в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Молодые архитекторы и творцы со всей России объединились на площадке форума «Истоки», чтобы предложить свои инициативы, идеи и решения по благоустройству и развитию Псковской области.

Образовательная программа заезда «Созидание» включает более 20 лекций и семинаров, десять тренингов, проектных лабораторий и мастер-классов, а также шесть дискуссионных программ. В открытии смены приняла участие заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

В числе участников – актив спортклуба «Псковские барсы». Студенты ПсковГУ приехали на смену из разных уголков России: кто-то из Пскова, Острова, Дедовичей, кто-то – из Калужской области и Санкт-Петербурга.

«Мы отправились в Печоры, чтобы узнать, что такое форум «Истоки», хорошо провести время, подать заявки на грант по спорту, побыть вместе летними вечерами. Некоторые ребята впервые побывали в Печорах. Нам понравилась экскурсия по монастырю. Мы максимально используем те возможности, что у нас есть: в частности, прорабатываем детали спортивных проектов, которые подадим на участие в грантовом конкурсе», – отметила руководитель ССК «Псковские барсы» Таисия Кеньк.

Специалист отдела по работе с молодёжью ПсковГУ, комиссар студенческих отрядов Псковской области Екатерина Исакова рассказала, что ребята из университетских студотрядов приехали на форум в качестве участников, а также являются волонтёрами этого и предыдущих заездов.

«Для участников из РСО есть свой собственный трек, в рамках которого мы посещаем тренинговые и дискуссионные сессии. У нас есть и общие лекции, экскурсии, мастер-классы, но активисты студенческих отрядов на этой смене занимаются разработкой мероприятий и творческих проектов к 65-летию движения студенческих отрядов. Этот год юбилейный, поэтому у нас важная задача: мы проектируем то, как будет выглядеть и мыслить наша организация в ближайшем будущем», – объяснила она.

По словам Екатерины Исаковой, впечатления от старта смены – самые позитивные, а сам форум «преобразился и вырос во всех смыслах, от логистики и до наполнения образовательной программы».

«Здорово, что Псковская область на этом форуме становится точкой притяжения активной молодёжи со всей страны. Опыт общения и обмена опытом колоссальный», – подчеркнула специалист отдела по работе с молодёжью ПсковГУ.

Напомним, Молодёжный историко-культурный форум «Истоки» платформы «Росмолодёжь. События» проходит с 5 июля по 23 августа в Печорах. Он нацелен на формирование гражданской и культурной идентичности на основе духовно-нравственных ценностей, а также на формирование молодёжных сообществ в сфере патриотического воспитания. Кроме того, участники смогут получить финансовую поддержку для реализации своих социально значимых проектов.

Организаторами форума стали Федеральное агентство по делам молодёжи в рамках программы «Роспатриот», Общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» и Епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Псковской епархии Русской православной церкви.