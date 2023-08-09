ПсковГУ и филиал фонда «Защитники Отечества» заключили соглашение о сотрудничестве

12:54, 09 августа 2023, ПАИ

ПсковГУ и филиал госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Псковской области заключили соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на создание эффективной поддержки и помощи участникам СВО, имеющим статус ветеранов боевых действий, а также членам семей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В подписании соглашения приняли участие первый проректор ПсковГУ Ольга Серова и руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева.

Документом запланировано проведение совместных мероприятий и программ в рамках деятельности госфонда «Защитники Отечества» и ПсковГУ. Волонтёры вуза примут участие в организации досуга и игровых занятий с детьми участников, ветеранов СВО во время их пребывания в филиале фонда.

В число задач филиала фонда входит содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд занимается содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов, помогает в решении бытовых вопросов.

Наряду с этим фонд занимается вовлечением ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической памяти и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Кроме того, фонд «Защитники Отечества» содействует некоммерческим и волонтёрским организациям, которые помогают ветеранам СВО и членам их семей.

Добавим, филиал фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Псковской области расположен на улице Льва Толстого, 31а. Для работы в филиале прошли подготовку 40 социальных координаторов, они адресно сопровождают ветеранов специальной военной операции и семьи погибших бойцов по всем вопросам.