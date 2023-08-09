Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О новой мошеннической схеме и как с ней бороться, рассказали псковичам

О новой тактике телефонных мошенников псковичам рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов на круглом столе в медиацентре ПАИ, посвящённом предотвращению цифровых угроз в социальных сетях.

Фото: ПАИ

«С учётом нашей геополитической обстановки понятно, что такое знаковое и существенное событие, как выборы в пограничном регионе, Псковской области, точно не пройдет незамеченным. И с очень высокой долей вероятности у нас будут различного рода провокации, направленные на дискредитацию, в том числе и выборного процесса», – объяснил он.

По словам Виталия Рахманова, сейчас мошенники начали прибегать к использованию нейросетей, а также специальных программ, которые позволяют менять голос и лица.

«Из последнего «ноу-хау» – когда людям в мессенджеры начинают поступать звонки, причём звонки с абсолютно известными им аватарками. Они начинают общаться с этими аккаунтами, и потом уже идёт переадресация на другие номера. При детальном рассмотрении всех этих номеров выясняется, что они все – однодневки», – подчеркнул он.

Руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков подчеркнул, что сейчас псковичам необходимо быть внимательными, соблюдать цифровую гигиену и максимально защищать свои аккаунты и паблики.

Также эксперты посоветовали псковичам использовать двухфакторную аутентификацию, биометрию – отпечаток пальца, распознавание лица, чтобы защитить свои аккаунты от мошенников в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали новую тактику мошенников с Украины, которые вовлекают россиян в диверсионную деятельность.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 августа 2023

Выдача розничных кредитов Сбербанком увеличилась на 2,8% в июле

09 августа 2023

Разрушающуюся церковь Одигитрии в Пскове планируют начать реставрировать в 2024 году

09 августа 2023

Участок улицы Садовой временно закроют в Великих Луках

09 августа 2023

До 24 градусов прогреется воздух в Псковской области 10 августа

09 августа 2023

Круглый стол «Рынок рабочих специальностей: спрос, предложения, перспективы» проходит в медиацентре ПАИ

09 августа 2023

Примеры обмана в соцсетях и способы защиты от него назвала псковичам эксперт

09 августа 2023

500 псковских семей оплатили образование детей с помощью маткапитала

09 августа 2023

858,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ получил Сбербанк за семь месяцев


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...