О новой мошеннической схеме и как с ней бороться, рассказали псковичам

13:40, 09 августа 2023, ПАИ

О новой тактике телефонных мошенников псковичам рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов на круглом столе в медиацентре ПАИ, посвящённом предотвращению цифровых угроз в социальных сетях.

«С учётом нашей геополитической обстановки понятно, что такое знаковое и существенное событие, как выборы в пограничном регионе, Псковской области, точно не пройдет незамеченным. И с очень высокой долей вероятности у нас будут различного рода провокации, направленные на дискредитацию, в том числе и выборного процесса», – объяснил он.

По словам Виталия Рахманова, сейчас мошенники начали прибегать к использованию нейросетей, а также специальных программ, которые позволяют менять голос и лица.

«Из последнего «ноу-хау» – когда людям в мессенджеры начинают поступать звонки, причём звонки с абсолютно известными им аватарками. Они начинают общаться с этими аккаунтами, и потом уже идёт переадресация на другие номера. При детальном рассмотрении всех этих номеров выясняется, что они все – однодневки», – подчеркнул он.

Руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков подчеркнул, что сейчас псковичам необходимо быть внимательными, соблюдать цифровую гигиену и максимально защищать свои аккаунты и паблики.

Также эксперты посоветовали псковичам использовать двухфакторную аутентификацию, биометрию – отпечаток пальца, распознавание лица, чтобы защитить свои аккаунты от мошенников в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали новую тактику мошенников с Украины, которые вовлекают россиян в диверсионную деятельность.