Заключительный джазовый концерт сезона прозвучит во дворе Поганкиных палат

14:15, 09 августа 2023, ПАИ

Аргентинская группа Zal Juglar Trio выступит в рамках проекта «Галерея-Джаз» во дворе Поганкиных палат 23 августа. Концерт станет заключительным событием цикла. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Галерея-Джаз» является совместным проектом Псковской областной филармонии и Псковского музея-заповедника. Гости услышат Días del Che Guevara, или в переводе на русский «Дни Че Гевары». В музее подчеркнули, что это абсолютно уникальная программа, в которой музыканты исполняют известные на весь мир революционные песни Hasta Siempre Comandante Карлоса Пуэблы, Cancion del elegido Сильвио Родригеса, Casa de Carton Али Примеры. Все они стали великим отражением своей эпохи, мира, который проходил через революции на Кубе, в Аргентине, Венесуэле, Колумбии и Чили в 1920-1960-е годы прошлого века, добавили в музее.

«Окунуться в эту яркую эпоху помогут музыканты Zal Juglar Trio из Аргентины. Они заново переосмысляют ее для современного слушателя, используя самые разные элементы фольклорной и джазовой музыки. Это музыкальное путешествие в мир Испании и далекой латиноамериканской музыки, ее ритмов и мелодий, которые в эпоху революций покорили весь мир», – подчеркнули организаторы.

Начало в 19:00. Вход на концерт платный.

Отметим, Zal Juglar – музыкант-мультиинструменталист, композитор, поэт и вокалист из Аргентины, лауреат международных фестивалей во Франции, Индии, Перу, Венесуэле и Колумбии. Он родился в Буэнос-Айресе и уже в 16 лет отправился по миру, выступая как путешествующий артист. Это позволило ему лично познакомиться с музыкальными традициями, направлениями и стилями музыки самых разных стран мира.

