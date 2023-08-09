Студентки ПсковГУ участвуют во Всероссийском форуме волонтёров-медиков в Москве

17:04, 09 августа 2023, ПАИ

Студентки Института медицины и экспериментальной биологии Псковского государственного университета Александра Барышникова и Ариадна Мишакова принимают участие в VII Всероссийском форуме волонтёров-медиков, который проходит в Москве. В этом году мероприятие проходит под девизом «Движение создаёт команда». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Главной целью форума является поддержка молодёжных инициатив в сфере здравоохранения и создание коммуникационной среды для развития медицинского добровольчества. В этом году в событии принимают участие 300 молодых медиков со всей страны. Экспертами и спикерами выступают лидеры в сфере здравоохранения, молодёжной политики и НКО.

На торжественном открытии, которое прошло в культурном центре Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», прозвучали приветственные слова от президента Российской Федерации Владимира Путина, министра здравоохранения России Михаила Мурашко и заместителя министра здравоохранения России Татьяны Семёновой.

На форуме также пройдёт Всероссийский конкурс молодёжных проектов при поддержке Росмолодёжи. Авторы самых интересных и перспективных социально значимых инициатив получат до одного миллиона рублей на их реализацию.

Отметим, что в этом году Всероссийскому общественному движению «Волонтёры-медики» исполняется семь лет.