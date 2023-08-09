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Общество

858,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ получил Сбербанк за семь месяцев

858,2 миллиарда рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) получил Сбербанк в январе – июле 2023 года. В том числе в июле было принято 130,4 миллиарда рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на банк.

Фото: Сбер

«Наши финансовые результаты в июле показывают устойчивую динамику благодаря высокой потребительской активности, сохранению уверенных темпов роста кредитования при стабильном качестве кредитного портфеля. В июле Сбер выдал рекордный совокупный объём кредитов на сумму 2,9 триллиона рублей, показав рост кредитного портфеля на 2,7 %», – подчеркнул президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Так, за семь месяцев 2023 года рентабельность капитала составила 24,9 %, а в июле – 25,9 %.

Чистый процентный доход Сбербанка за семь месяцев этого года увеличился на 38,6 % и составил 1,258 триллиона рублей. Возросший показатель банк объяснил ростом российского бизнеса в текущем году, а также эффектом низкой базы 2022 года. В июле чистый процентный доход вырос на 24,8 % – до 194 миллиардов рублей.

Также вырос и чистый комиссионный доход за январь – июль 2023 года. Он увеличился на 20,5 % – до 385,6 миллиарда рублей. Банк охарактеризовал это ростом объёмов эквайринга и изменением условий на рынке платёжных карт. В июле чистый комиссионный доход вырос на 33,9 % – до 62,8 миллиарда рублей.

За семь месяцев 2023 года операционные расходы составили 443,7 миллиарда рублей. Данный показатель показал рост к аналогичному периоду прошлого года на 25,9 %. При этом отношение расходов к доходам за январь – июль составило 22,4 %.

Вместе с этим базовый и основной капитал за июль практически не поменялись. Так, базовый капитал составил 4,390 триллиона рублей, а основной – 4,540 триллиона рублей. Общий капитал Сбербанка в июле вырос на 1,3 %. Рост произошёл за счёт заработанной прибыли и достиг 5,513 триллиона рублей.

Коэффициенты достаточности базового и основного капитала уменьшились на 0,3 процентного пункта (п. п.) за июль и составили 10,7 % и 11 % соответственно. Коэффициент достаточности общего капитала понизился на 0,2 п. п. – до 13,4 %.

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