Разрушающуюся церковь Одигитрии в Пскове планируют начать реставрировать в 2024 году
Разработан проект первоочередных реставрационных работ церкви Одигитрии в Пскове. Реставрацию планируют начать в 2024 году. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».
«Решается вопрос по выносу инженерных сетей, проложенных ещё в послевоенный период. Коммуникации находятся близко к поверхности земли, это не соответствует современным требованиям и будет мешать реставрации. Проектирование по переносу завершится в этом году», – отметили реставраторы.
Специалисты подчеркнули, что также планируется землепонижение вокруг храма до уровня периода его строительства.
«Церковь Одигитрии (Введения) на Печерском подворье – памятник истории и культуры федерального значения XVII-XIX веков, объект культурного наследия народов России. Находится в исторической части Пскова, в Среднем городе, у Мстиславской башни», – рассказали сотрудники.
В основе проекта научные изыскания архитектора Ю. П. Спегальского.
Разрушающуюся церковь Одигитрии в Пскове планируют начать реставрировать в 2024 году
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