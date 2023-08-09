Разрушающуюся церковь Одигитрии в Пскове планируют начать реставрировать в 2024 году

15:33, 09 августа 2023, ПАИ

Разработан проект первоочередных реставрационных работ церкви Одигитрии в Пскове. Реставрацию планируют начать в 2024 году. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

«Решается вопрос по выносу инженерных сетей, проложенных ещё в послевоенный период. Коммуникации находятся близко к поверхности земли, это не соответствует современным требованиям и будет мешать реставрации. Проектирование по переносу завершится в этом году», – отметили реставраторы.

Специалисты подчеркнули, что также планируется землепонижение вокруг храма до уровня периода его строительства.

«Церковь Одигитрии (Введения) на Печерском подворье – памятник истории и культуры федерального значения XVII-XIX веков, объект культурного наследия народов России. Находится в исторической части Пскова, в Среднем городе, у Мстиславской башни», – рассказали сотрудники.

В основе проекта научные изыскания архитектора Ю. П. Спегальского.