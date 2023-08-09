Круглый стол «Рынок рабочих специальностей: спрос, предложения, перспективы» проходит в медиацентре ПАИ

15:00, 09 августа 2023, ПАИ

Круглый стол «Рынок рабочих специальностей: спрос, предложения, перспективы» проходит в медиацентре ПАИ.

Темы для обсуждения:

1. Потребности псковских предприятий в кадрах рабочих специальностей;

2. Где найти, чем привлечь, как удержать нужные кадры;

3. Работа на перспективу: как пробудить у абитуриента интерес к рабочей профессии.