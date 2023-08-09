Круглый стол «Рынок рабочих специальностей: спрос, предложения, перспективы» проходит в медиацентре ПАИ
Круглый стол «Рынок рабочих специальностей: спрос, предложения, перспективы» проходит в медиацентре ПАИ.
Темы для обсуждения:
1. Потребности псковских предприятий в кадрах рабочих специальностей;
2. Где найти, чем привлечь, как удержать нужные кадры;
3. Работа на перспективу: как пробудить у абитуриента интерес к рабочей профессии.
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Круглый стол «Рынок рабочих специальностей: спрос, предложения, перспективы» проходит в медиацентре ПАИ