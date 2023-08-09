500 псковских семей оплатили образование детей с помощью маткапитала

14:49, 09 августа 2023, ПАИ

500 псковских семей оплатили образование детей с помощью материнского капитала с начала 2023 года. На эти цели региональное отделение Социального фонда России перечислило свыше 20 миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального фонда.

В учреждении напомнили, что с помощью средств из семейного капитала можно оплатить обучение ребёнка в любых образовательных организациях – от детского сада до университета. Кроме того, маткапитал можно направить на курсы иностранного языка и вождения автомобиля, уроки творчества и спортивные занятия. Главное, чтобы у организации была лицензия на образовательную деятельность.

Родители также могут распорядиться средствами на обучение детей у частных преподавателей и оплатить сертификатом услуги по присмотру и уходу, которые оказывают организации и няни, работающие как индивидуальные предприниматели.

«Средства можно направить на образование как родных, так и усыновленных детей. На момент начала обучения ребёнок должен быть младше 25 лет, а учебное заведение – находиться в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. Помимо этого, маткапитал позволяет оплатить жилое помещение и коммунальные услуги в общежитии, предоставленном на время обучения», – пояснили в фонде.

Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать через личный кабинет на портале «Госуслуги», в клиентской службе регионального ОСФР или в ближайшем МФЦ.

Добавим, что материнский капитал – это действующая в России мера поддержки семей с детьми. В 2023 году при рождении первенца родители получают 587 тысяч рублей, а за второго ребёнка – 775 тысяч рублей. Если сертификат уже был оформлен на первого ребёнка, при рождении второго дополнительно положено 188 тысяч рублей.