До 24 градусов прогреется воздух в Псковской области 10 августа
Переменная облачность ожидается в Псковской области 10 августа. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
На территории региона синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов, днём – от +19 до +24 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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