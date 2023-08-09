До 24 градусов прогреется воздух в Псковской области 10 августа

15:00, 09 августа 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 10 августа. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

На территории региона синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов, днём – от +19 до +24 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.