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Общество

В центре Пскова дизайн-коду соответствуют 100% вывесок

О том, как проходит внедрение дизайн-кода в Пскове, рассказала первый заместитель главы администрации города Ирина Иванова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

По её словам, в центре Пскова замена вывесок уже произведена на 100 %, а исключения оперативно решаются. При этом не все вывески заменили в спальных районах города. «Кто-то снимает добровольно, а где-то замена производится в принудительном порядке и после этого выставляется счёт», – сообщила Ирина Иванова.

Замглавы администрации Пскова также отметила, что Псковская область – не единственный регион, который идёт по такому пути, и в части законодательства всё прозрачно. «Время на замену было дано», – резюмировала она и напомнила, что сейчас дизайн-код принимается во всех районах.

Гостья студии также отметила, что за два месяца выписали 700 предупреждений о демонтаже вывесок, а сотрудники контрольного управления ежедневно выезжают на проверки.

Напомним, что в 2022 году по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова был разработан и принят дизайн-код Пскова, который включает правила размещения вывесок, оформления ярмарок и нестационарных торговых объектов. В конце мая депутаты Псковской городской Думы внесли изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова, дополнив раздел о правилах размещения вывесок пунктом об ответственности за неприведение объекта в соответствие с дизайн-кодом в установленные сроки.

В 2022 году глава Пскова Борис Елкин сообщил, что дизайн-код по оформлению вывесок в Пскове распространится и на спальные районы. На тот момент он действовал только в историческом центре города. С июня 2022 года дизайн-код вывесок стал обязательным по всему городу. 

В мае 2023 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил дорожную карту внедрения дизайн-кода в регионе. Он подчеркнул, что внедрение дизайн-кода будет включено в KPI глав городских и районных администраций. Главный дедлайн по дорожной карте – 1 сентября.

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