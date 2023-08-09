Псковичи взяли три медали на фестивале трейлраннинга в Ленинградской области

17:08, 09 августа 2023, ПАИ

Псковские спортсмены взяли три медали на фестивале трейлраннинга, который проводился в Суховском сельском поселении Кировского района Ленинградской области 5 августа. Об этом сообщается в группе школы бега Pro sport в соцсети «ВКонтакте».

Пскович Андрей Копнов занял первое место на дистанции в 40 километров в возрастной группе от 35 лет, пройдя дистанцию за 5 часов и 13 минут. «Пришлось немного поработать. Силы оставил на первых 15 километрах. С 15-го по 22-й совсем приуныл. Но потом как ожил», – отметил пскович на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». В том же забеге пскович Алексей Патраков получил бронзу с результатом 7 часов 1 минута.

В забеге на 21,5 километра среди женщин в возрастной категории от 18 лет победу одержала псковичка Ксения Желудева.