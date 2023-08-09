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Происшествия

Ребёнок пострадал в тройном ДТП в Великих Луках

Ребёнок пострадал в результате тройного ДТП в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина с улицей Некрасова. Там столкнулись три автомобиля Lexus купе, Toyota Corolla, Toyota RAV4.

По предварительным данным, пострадала восьмилетняя девочка. Помощь ей оказывается на месте. Решается вопрос о её госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Великих Лук, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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