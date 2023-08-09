Волонтёрская православно-краеведческая экспедиция прошла под Островом в 12-й раз

20:00, 09 августа 2023, ПАИ

Волонтёрская трудовая православно-краеведческая экспедиция прошла в Островском районе в двенадцатый раз. Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Экспедиция проходила в Свято-Введенском женском монастыре в селе Владимирец с 23 июня по 26 июля. В ней приняли участие 45 детей и подростков из многодетных семей и семей участников СВО. К ним присоединилась молодёжь из Пскова, Псковского и Островского районов, а также из города Пушкина Ленинградской области.

Участники экспедиции приобщились к деревенскому труду – заготовили сено для личного монастырского хозяйства, пропололи огороды, сняли урожай и избавились от вредителей на картофельных полях.

Помимо работы, дети и подростки играли в спортивные и настольные игры, пели песни, занимались творчеством.