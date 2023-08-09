Почти 90 псковичей нарушили правила поведения в суде и получили наказание

18:17, 09 августа 2023, ПАИ

В этом году уже 89 граждан нарушили правила поведения в суде и были привлечены к административной ответственности, получив штрафы, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области напоминает о вступлении в силу изменений в законодательстве, в соответствии с которыми ужесточена ответственность участников судебных процессов за неисполнение законных требований судьи или судебного пристава по ОУПДС о прекращении противоправных действий.

Федеральным законом от 27.01.2023 № 7-ФЗ «О внесении изменений в статью 17.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» ужесточена ответственность за нарушение правовых предписаний, обеспечивающих нормальное функционирование судебных органов, и установлена повторность как самостоятельный квалифицирующий признак состава административного правонарушения, предусмотренного статьёй 17.3 КоАП РФ.

Так, частями 1 и 2 данной статьи определено, что размер штрафа за неисполнение законного распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении противоправных действий составляет от одной тысячи до трёх тысяч рублей.

Теперь статья 17.3 КоАП РФ дополнена новой частью 3, которая предусматривает ответственность за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2, в виде административного штрафа в диапазоне от трёх тысяч до пяти тысяч рублей или административного ареста на срок до 15 суток.