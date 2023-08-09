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Общество

Два «бесправных» водителя попали в ДТП в Невельском районе

В деревне Туричино Невельского района произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2111 и мопеда JMS. Об этом ПАИ сообщили в телеграм-канале «Псковская сводка».

  • ДТП в Невельском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Невельском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Невельском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Невельском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Невельском районе
    Фото: ПАИ

По предварительным данным, 12-летний мопедист на полном ходу врезался в двигавшийся навстречу автомобиль под управлением 45-летнего мужчины. Пострадавший в результате ДТП несовершеннолетний госпитализирован в медучреждение. 

Оба водителя не имеют права управления транспортным средством. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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