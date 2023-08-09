Два «бесправных» водителя попали в ДТП в Невельском районе

18:47, 09 августа 2023, ПАИ

В деревне Туричино Невельского района произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2111 и мопеда JMS. Об этом ПАИ сообщили в телеграм-канале «Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









По предварительным данным, 12-летний мопедист на полном ходу врезался в двигавшийся навстречу автомобиль под управлением 45-летнего мужчины. Пострадавший в результате ДТП несовершеннолетний госпитализирован в медучреждение.

Оба водителя не имеют права управления транспортным средством. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.