Два «бесправных» водителя попали в ДТП в Невельском районе
В деревне Туричино Невельского района произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2111 и мопеда JMS. Об этом ПАИ сообщили в телеграм-канале «Псковская сводка».
По предварительным данным, 12-летний мопедист на полном ходу врезался в двигавшийся навстречу автомобиль под управлением 45-летнего мужчины. Пострадавший в результате ДТП несовершеннолетний госпитализирован в медучреждение.
Оба водителя не имеют права управления транспортным средством. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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