В Псковской области ещё одного подрядчика внесли в список недобросовестных

19:35, 09 августа 2023, ПАИ

Краснодарскую компанию «Олимп Кубани» в Псковской области включили в реестр недобросовестных поставщиков из-за невыполнения обязательств по контракту на капитальный ремонт здания автостанции в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в УФАС по Псковской области.

Одной из причин задержки работ, которую назвал подрядчик, было отсутствие авансового платежа. Заказчик объяснил это задержкой получения субсидии, однако обязался выплатить авансовый платёж сразу после получения денежных средств. По мнению заказчика, подрядчик мог начать демонтажные работы и до получения аванса – для этого закупка стройматериалов не требовалась. Однако подрядчик не представил комиссии УФАС никаких доказательств, подтверждающих его намерения начать работы по контракту и какие-либо предварительные договоры на закупку материалов.

Кроме того, компания указывала на то, что в сметы были заложены дорогостоящие и редкие материалы для обустройства кровли. Однако это не было подтверждено, и, по мнению специалистов антимонопольной службы, были заложены материалы со средней рыночной стоимостью, которые не являлись уникальными или дорогостоящими.

УФАС установило, что у подрядчика имеется шесть заключённых контрактов, при этом ни один из них не был исполнен. Три контракта были расторгнуты по решению заказчиков в одностороннем порядке. Кроме того, компания подвела заказчика в Рязанской области, не выполнив капитальный ремонт, и была также включена в реестр недобросовестных поставщиков по решению коллег из Рязанской области. Поэтому решение УФАС было однозначным: включить подрядчика в РНП (реестр недобросовестных поставщиков).