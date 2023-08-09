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Общество

Лучной тир с псковскими инструкторами работал в Струго-Красненском районе

Сегодня в деревне Хредино Струго-Красненского района возле амбара и детской площадки работал лучной тир. Об этом ПАИ сообщила газета «Струги».

Фото газеты «Струги»

Команда опытных инструкторов из города Пскова прибыла по приглашению руководителей ТОС «Селяне», которые решили устроить для своих жителей праздник, в основном, конечно, рассчитывая на молодёжь. Но и взрослые с радостью откликнулись и изъявили желание научиться стрелять из лука. Инструкторы всему обучили и помогли овладеть навыками стрельбы из лука.

В Хредино получился настоящий культурный праздник. Дети с радостью порисовали. А еще для всех был накрыт стол, средства на который собирали и сами участники мероприятия.

«ТОС «Селяне» у нас одно из самых активных. Они молодцы, всё время что-то придумывают – как же их не поддержать? Сегодня тоже побывал на их празднике, порадовался. Получилось всё здорово», – сказал глава сельского поселения «Новосельская волость» Артур Давыдов.
 

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