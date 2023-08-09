Лучной тир с псковскими инструкторами работал в Струго-Красненском районе

20:23, 09 августа 2023, ПАИ

Сегодня в деревне Хредино Струго-Красненского района возле амбара и детской площадки работал лучной тир. Об этом ПАИ сообщила газета «Струги».

Команда опытных инструкторов из города Пскова прибыла по приглашению руководителей ТОС «Селяне», которые решили устроить для своих жителей праздник, в основном, конечно, рассчитывая на молодёжь. Но и взрослые с радостью откликнулись и изъявили желание научиться стрелять из лука. Инструкторы всему обучили и помогли овладеть навыками стрельбы из лука.

В Хредино получился настоящий культурный праздник. Дети с радостью порисовали. А еще для всех был накрыт стол, средства на который собирали и сами участники мероприятия.

«ТОС «Селяне» у нас одно из самых активных. Они молодцы, всё время что-то придумывают – как же их не поддержать? Сегодня тоже побывал на их празднике, порадовался. Получилось всё здорово», – сказал глава сельского поселения «Новосельская волость» Артур Давыдов.

