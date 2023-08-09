В Плюссе прошли публичные слушания по проектированию газопровода
В администрации Плюсского района прошли публичные слушания по вопросу проектирования межпоселкового газопровода. Об этом сообщила газета «Плюсский край».
Встреча с проектантами прошла в формате видеосвязи. Проектирование основной магистрали газопровода на территории района проводится чуть больше года. Вопрос газификации района очень животрепещущий уже несколько лет.
Решены основные вопросы. Уже понятно, как и где будет проходить магистраль. Отметим, что на данном этапе речь не идёт о прокладке и подведении газа к домовладениям и другим объектам.
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