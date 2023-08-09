Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Плюссе прошли публичные слушания по проектированию газопровода

В администрации Плюсского района прошли публичные слушания по вопросу проектирования межпоселкового газопровода. Об этом сообщила газета «Плюсский край».

Фото газеты «Плюсский край»

Встреча с проектантами прошла в формате видеосвязи. Проектирование основной магистрали газопровода на территории района проводится чуть больше года. Вопрос газификации района очень животрепещущий уже несколько лет.

Решены основные вопросы. Уже понятно, как и где будет проходить магистраль. Отметим, что на данном этапе речь не идёт о прокладке и подведении газа к домовладениям и другим объектам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 августа 2023

Урок трезвости провели для первокурсников Псковского филиала УФСИН

09 августа 2023

Реставрация на подворье Спасо-Елеазаровского монастыря завершается

09 августа 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Лето. Вечер. Финский парк

09 августа 2023

Комитет по транспорту решит вопрос благоустройства пешеходного перехода в Плюссе 

09 августа 2023

Рекомендации Минздрава обсудили в правительстве Псковской области

09 августа 2023

В Плюссе прошли публичные слушания по проектированию газопровода

09 августа 2023

Лучной тир с псковскими инструкторами работал в Струго-Красненском районе

09 августа 2023

Островские любители танго отметили десятилетие клуба


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...