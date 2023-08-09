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Рекомендации Минздрава обсудили в правительстве Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с первым вице-губернатором Верой Емельяновой и председателем комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко обсудили реализацию рекомендаций Минздрава по итогам визита в Псковскую область Михаила Мурашко. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Было принято решение увеличить в Псковской областной клинической больнице количество диагностических обследований сердечно-сосудистой системы.

«В нашем регионе смертность от болезней системы кровообращения в 2022 году превысила 57 % от общего числа случаев. Поэтому это направление – одно из приоритетных», – отметил глава региона.

Также на совещании обсудили переустройство приёмного покоя детской областной больницы. Губернатор поручил детально сформулировать предложения и проработать их с Минздравом.

«Требует внимания и модернизация патологоанатомического отделения на территории областной больницы. Планируем возвести модульное здание, которое будет соответствовать всем современным требованиям, чтобы обеспечить достойные условия работы для персонала. Поручил проработать вопрос финансирования», – рассказал Михаил Ведерников.

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