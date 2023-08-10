Десять различных барсиков появится на улицах Пскова

09:20, 10 августа 2023, ПАИ

Десять различных барсиков появится на улицах Пскова. Об этом сообщила первый заместитель главы администрации города Ирина Иванова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Среди них будет барсик-почтальон и барсик-кузнец. В настоящее время архитектор моделирует их макеты, которые будут готовы уже на следующей неделе.

На местах установки фигур будут работать камеры видеонаблюдения. Кроме того, планируется принять и другие охранные меры. «Образ барса охраняет город, а мы будем охранять их», – подчеркнула гостья эфира.

Ранее сообщалось, что барсики появятся на улицах Пскова в 2024 году.