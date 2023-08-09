Урок трезвости провели для первокурсников Псковского филиала УФСИН

22:12, 09 августа 2023, ПАИ

Сегодня на загородной учебной базе Псковского филиала Университета ФСИН России экспертами Всероссийского движения «Трезвая Россия» был проведён урок трезвости для первокурсников филиала. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Всероссийского движения «Трезвая Россия».

Для проведения урока трезвости был выбран формат мультимедийного ролика, где в наглядной и доступной для молодёжи форме были показаны последствия употребления алкоголя и наркотиков, а также табакокурения. Данный формат урока трезвости выбран для того, чтобы курсанты лучше восприняли информацию.

С начала учебного года команда Всероссийского движения «Трезвая Россия» планирует увеличить количество профилактических мероприятий в Псковской области.

«Для нас популяризация норм здорового образа жизни среди молодёжи Псковской области – важная и необходимая деятельность, направленная на фундаментальное укрепление здоровья молодёжи», – отметила активистка Всероссийского движения «Трезвая Россия» Аида Аликбекова.