Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Урок трезвости провели для первокурсников Псковского филиала УФСИН

Сегодня на загородной учебной базе Псковского филиала Университета ФСИН России экспертами Всероссийского движения «Трезвая Россия» был проведён урок трезвости для первокурсников филиала. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Всероссийского движения «Трезвая Россия».

Для проведения урока трезвости был выбран формат мультимедийного ролика, где в наглядной и доступной для молодёжи форме были показаны последствия употребления алкоголя и наркотиков, а также табакокурения. Данный формат урока трезвости выбран для того, чтобы курсанты лучше восприняли информацию.

С начала учебного года команда Всероссийского движения «Трезвая Россия» планирует увеличить количество профилактических мероприятий в Псковской области.

«Для нас популяризация норм здорового образа жизни среди молодёжи Псковской области – важная и необходимая деятельность, направленная на фундаментальное укрепление здоровья молодёжи», – отметила активистка Всероссийского движения «Трезвая Россия» Аида Аликбекова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 августа 2023

Урок трезвости провели для первокурсников Псковского филиала УФСИН

09 августа 2023

Реставрация на подворье Спасо-Елеазаровского монастыря завершается

09 августа 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Лето. Вечер. Финский парк

09 августа 2023

Комитет по транспорту решит вопрос благоустройства пешеходного перехода в Плюссе 

09 августа 2023

Рекомендации Минздрава обсудили в правительстве Псковской области

09 августа 2023

В Плюссе прошли публичные слушания по проектированию газопровода

09 августа 2023

Лучной тир с псковскими инструкторами работал в Струго-Красненском районе

09 августа 2023

Островские любители танго отметили десятилетие клуба


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...