Урок трезвости провели для первокурсников Псковского филиала УФСИН
Сегодня на загородной учебной базе Псковского филиала Университета ФСИН России экспертами Всероссийского движения «Трезвая Россия» был проведён урок трезвости для первокурсников филиала. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Всероссийского движения «Трезвая Россия».
Для проведения урока трезвости был выбран формат мультимедийного ролика, где в наглядной и доступной для молодёжи форме были показаны последствия употребления алкоголя и наркотиков, а также табакокурения. Данный формат урока трезвости выбран для того, чтобы курсанты лучше восприняли информацию.
С начала учебного года команда Всероссийского движения «Трезвая Россия» планирует увеличить количество профилактических мероприятий в Псковской области.
«Для нас популяризация норм здорового образа жизни среди молодёжи Псковской области – важная и необходимая деятельность, направленная на фундаментальное укрепление здоровья молодёжи», – отметила активистка Всероссийского движения «Трезвая Россия» Аида Аликбекова.