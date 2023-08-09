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Запуск орбитального аппарата «Луна-26» намечен на 2027 год

Запуск орбитального космического аппарата «Луна-26» для дистанционного исследования естественного спутника Земли запланирован на 2027 год, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«После «Луны-25» пойдёт «Луна-26», запуск намечен на 2027 год», – сказал Блошенко в интервью «Российской газете». 

По его словам, «Луна-26» – это орбитальный аппарат для дистанционного исследования Луны. По данным Роскосмоса, запуск российской межпланетной станции «Луна-25» состоится 11 августа.

4 октября 2022 года глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что к 2030 году Россия технологически будет готова к высадке космонавтов на Луну.

«Луна-25» – часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в НПО им. Лавочкина, по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями. В рамках задания сначала будет запущен спускаемый аппарат, а затем – орбитальный аппарат.

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