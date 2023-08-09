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Общество

Молодёжная «Вахта Памяти» завершилась в Невельском районе

Сегодня в Невельском районе, в деревне Поздноево, состоялась торжественная церемония закрытия Международной молодёжной «Вахты Памяти» «Невельский фронт – 2023», посвящённой 80-летию освобождения города Невеля от немецко-фашистских захватчиков. Об этом ПАИ сообщила газета «Невельский вестник».

При помощи поисковых отрядов из разных уголков России и Белоруссии были найдены останки 95 солдат. Словами приветствия начал мероприятие командир Псковской региональной организации «Гвоздика» Михаил Ясютич. Он сообщил, что гордится тем, что для молодого поколения поисковое движение значит очень много, и поблагодарил всех участников вахты.

«Я считаю, что эта вахта прошла плодотворно. В результате упорных поисков найдено два медальона: один именной (уроженца Ленинграда), второй отправляется в лабораторию в Казань. На протяжении всей вахты прошла масса мероприятий для молодёжи: лекции, раскопки, спортивные игры, различные конкурсы, творческие выступления, песни и душевные разговоры у костра», – рассказал Михаил Ясютич.

Следующими выступили руководитель регионального отделения Поискового движения России в Псковской области Анна Шуняева и заместитель командира поискового отряда «Гвоздика» Иван Малахов. Они выразили большую благодарность всем поисковикам, принимавшим участие в этой вахте, а также вручили грамоты и памятные медали.

В завершение мероприятия состоялся концерт военного оркестра из Острова.

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