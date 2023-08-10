«Мёртвая голова» или совка: неизвестных насекомых обнаружили в псковском подъезде

14:26, 10 августа 2023, ПАИ

Неизвестных насекомых заметили в одном из подъездов Пскова. Фотография одного из них опубликована в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня в подъезде по адресу: Сиреневый бульвар, 11 с подвала ползут насекомые. На саранчу не похоже, но что это, и как от этого избавиться – не знаем. Насекомые большие и умеют летать. Что это вообще такое, кто знает?» – написал участник сообщества.

В комментариях предположили, что это может быть бражник, занесённый в Красную книгу. Это насекомое иногда называют «мёртвая голова» и бабочка-колибри.

Другой подписчик отметил, что, возможно, на фотографии совка – ночной мотылёк, который считается опасным вредителем для садовых и огородных растений. «Срочно эвакуируйтесь», – пошутила ещё одна горожанка.