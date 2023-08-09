Инкубационный период кори назвал врач-иммунолог
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что инкубационный период при заражении корью составляет две недели. Об этом сообщили «Известия».
«В течение двух недель заболеют все, кто получил вирус, и те, кто не был вакцинирован раньше или не болел», – подчеркнул врач.
Специалист сообщил, что корь является инфекционным заболеванием, которое имеет очень высокую степень контагиозности: чтобы заразиться воздушно-капельным путём, достаточно получить очень малое количество вирусов.
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