Инкубационный период кори назвал врач-иммунолог

00:02, 10 августа 2023, ПАИ

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что инкубационный период при заражении корью составляет две недели. Об этом сообщили «Известия».

«В течение двух недель заболеют все, кто получил вирус, и те, кто не был вакцинирован раньше или не болел», – подчеркнул врач.

Специалист сообщил, что корь является инфекционным заболеванием, которое имеет очень высокую степень контагиозности: чтобы заразиться воздушно-капельным путём, достаточно получить очень малое количество вирусов.