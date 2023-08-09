Велосипедист угодил под колёса автомобиля в Пскове
В Пскове произошло столкновение велосипедиста и автомобиля Honda на улице Волкова, у дома № 7, сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».
В результате ДТП пострадал 20-летний велосипедист. Он госпитализирован в медучреждение.
По предварительным данным, велосипедист не спешился во время пересечения проезжей части по пешеходному переходу.
На месте ДТП работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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