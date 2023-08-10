До +25 градусов ожидается сегодня в Пскове
Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 10 августа. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.
Будет дуть умеренный ветер южных направлений. Температура воздуха днём составит от +21 до +26 градусов, ночью – от +7 до +12.
В Пскове также прогнозируется без существенных осадков. Температура воздуха днём будет от +23 до +25, ночью – от +10 до +12.
В Великих Луках ожидается также без существенных осадков. Температура днём составит от +24 до +26, ночью – от +9 до +11.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
10 августа 2023
Петербурженка рассказала, как получила награду за поездки на «Ласточке» Санкт-Петербург – Псков