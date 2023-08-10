Три человека погибли при пожарах в Псковской области за двое суток

10:19, 10 августа 2023, ПАИ

Три человека погибли при пожарах в Псковской области за двое суток. Пожары произошли в Новосокольниках и деревне Морино Дновского района. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Сообщается, что на улице Ленинской в Новосокольниках в пятиэтажном жилом доме на втором этаже 9 августа в 13:10 произошёл пожар. В однокомнатной квартире выгорела кухня по всей площади, комната и прихожая были закопчены по всей площади.

Владельца жилья, 80-летнего мужчину, обнаружили погибшим на месте. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение погибшего с огнём при курении.

Кроме того, жилой дом и сарай сгорели в деревне Морино в Дновском районе 10 августа. 67-летний мужчина и 47-летняя женщина обнаружены погибшими. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение погибшего с огнём при курении.