В Пскове неадекватный водитель протаранил забор парковки и повредил два автомобиля

11:11, 10 августа 2023, ПАИ

ДТП произошло у дома № 19 на улице Кузбасской Дивизии в Пскове. Водитель, управляя автомобилем Opel Frontera, протаранил забор парковки, повредив два автомобиля – Lada Vesta и Ravon, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















После этого мужчина попытался скрыться с места происшествия во дворах, где его задержали сотрудники ГИБДД. Затем водитель начал бить себя и машину кулаками.

Мужчина ведёт себя неадекватно. Пострадавших нет. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, спасатели АСС.

Гражданин задержан. Проводится освидетельствование.

Оформляется ДТП.