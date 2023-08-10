Подведены итоги зонального этапа соревнований «Кожаный мяч» в Пустошке

16:02, 10 августа 2023, ПАИ

Подведены итоги зонального этапа футбольных соревнований «Кожаный мяч» среди детей 2010–2011 года рождения, которые проходили в Пустошке. Об этом сообщается в группе «Мини-футбол г. Пустошка» в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что по регламенту соревнований в финал выходят две лучшие команды зонального этапа. На соревнованиях приняли участие четыре команды из Невельского, Пустошкинского, Новосокольнического и Опочецкого районов.

Команда Пустошкинского района «Кристалл» выиграла все матчи зонального этапа и получила путёвку в финал соревнований.

Второе место заняла команда Невеля, которая проиграла только своим соперникам из Пустошки.

Таким образом, в областной финал соревнований от пустошкинского этапа отправляются хозяева соревнований и Невель.