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Спорт

Подведены итоги зонального этапа соревнований «Кожаный мяч» в Пустошке

Подведены итоги зонального этапа футбольных соревнований «Кожаный мяч» среди детей 2010–2011 года рождения, которые проходили в Пустошке. Об этом сообщается в группе «Мини-футбол г. Пустошка» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Мини-футбол г. Пустошка» в соцсети «ВКонтакте»

Отметим, что по регламенту соревнований в финал выходят две лучшие команды зонального этапа. На соревнованиях приняли участие четыре команды из Невельского, Пустошкинского, Новосокольнического и Опочецкого районов.

Команда Пустошкинского района «Кристалл» выиграла все матчи зонального этапа и получила путёвку в финал соревнований.

Второе место заняла команда Невеля, которая проиграла только своим соперникам из Пустошки.

Таким образом, в областной финал соревнований от пустошкинского этапа отправляются хозяева соревнований и Невель.

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