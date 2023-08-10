Безработный житель Локни украл у дачника бензопилу и радиоприёмник

22:20, 10 августа 2023, ПАИ

Дачную кражу раскрыли полицейские в деревне Павлово Локнянского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За помощью к полицейским обратился 51-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестный повредил запоры, залез в дом и украл бензопилу, радиоприёмник и посуду.

В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался безработный, ранее судимый 63-летний житель Локни. В ходе обыска у него нашли и изъяли похищенные вещи.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Ведётся расследование.