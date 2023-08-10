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Творческая встреча с автором романа «Стрим» пройдёт в псковском «Лофте»

Творческая встреча с Иваном Шипниговым, автором романа «Стрим», который вошёл в шорт-листы премий «Национальный бестселлер» и «НОС», пройдёт 20 августа в креативном пространстве «Лофт». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: креативное пространство «Лофт»

«О чём хотел сказать автор?». Этот вопрос каждый читатель точно хоть раз задавал себе после прочтения книги. И наш проект дарит вам возможность спросить об этом непосредственно у писателей на наших творческих встречах», – отмечается в сообщении.

На встрече можно будет узнать, о чём мечтал автор в детстве, сколько раз он прочитал «Войну и мир», как появился на свет его роман «Стрим», когда выйдет его новая книга и о чём же, всё-таки, хотел сказать автор.

Иван Шипнигов родился в 1987 году в Иркутской области. Окончил филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Соавтор сценария (совместно с Романом Самгиным) сериала «Руммейт» (2020, режиссёр Анна Яновская), вербатима «Некурортный роман» (2020, МХАТ имени М. Горького).

Напомним, что литературный проект «Букбар» реализуется креативным пространством «Лофт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Вход на мероприятие свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке. Мероприятие состоится 20 августа в 13:00 в креативном пространстве «Лофт».

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