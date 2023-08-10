Выставку находок покажут псковские археологи

15:40, 10 августа 2023, ПАИ

Выставку находок текущего полевого сезона проведут в Археологическом центре Псковской области. Экспозицию приурочат ко Дню археолога. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская археология».

Организаторы сообщают, что количество участников ограничено, необходима предварительная запись. Выставки пройдут в 13:00 21 августа, в 12:00 и в 16:30 23 августа, а также в 17:30 25 августа.

Для посещения выставки организуют сборные экскурсии. Чтобы попасть на экскурсию, требуется записаться в комментариях группы «Археологическое общество Псковской области» археологического центра в соцсети «ВКонтакте» и дождаться подтверждения записи.

Выставка пройдёт на улице Герцена, 1/1 в Пскове, вход со стороны Троицкого моста, кнопка на домофоне «Приёмная».