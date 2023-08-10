Концерт в честь 550-летия Псково-Печерского монастыря обсуждают в медиацентре ПАИ

14:36, 10 августа 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая организации и проведению праздничного концерта в честь 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, проходит в медиацентре ПАИ.

Какая программа ждёт псковичей, кто выступит хедлайнером концерта, рассказывают организатор, президент Творческого клуба «Феникс» Александр Бушуев, продюсер Руслана Меньших, режиссёр и соведущая концерта Алина Виардо и методист духовно-нравственного направления Молодёжного центра Пскова Марина Иванова.

